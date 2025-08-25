Свыше 2 тыс. южноуральских школ, садиков и вузов готовы принять детей 1 сентября

В них уже провели проверки перед началом нового учебного года

В Челябинской области 2249 образовательных организаций готовы принять детей 1 сентября и уже прошли проверки готовности. Об этом заявили сегодня, 25 августа, на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Подготовка школ, вузов и детсадов, в том числе обеспечение безопасности и комфортной среды учащихся, стала основной темой встречи.

«Важно предусмотреть все: от мер обеспечения безопасности учебных заведений до профилактики инфекционных заболеваний среди школьников. Также прошу не забывать о проведении разъяснительной работы среди родителей и педагогического состава», — отметил на заседании губернатор Челябинской области.

Также Алексей Текслер обозначил ключевые моменты, которые нужно взять на контроль: проверить техническое состояние зданий, эвакуационных путей и оснащенность средствами индивидуальной защиты, оценить необходимость ремонтных работ, обеспечить готовность всех профильных ведомств и служб к оперативному реагированию на возникновение возможных внештатных ситуаций.

На заседании в том числе обсудили мероприятия по совершенствованию и развитию региональной системы оповещения населения о ЧС.