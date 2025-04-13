Свыше 18 тысяч человек посетили храмы в Вербное воскресенье в Челябинской области

За порядком следили более 700 полицейских

Сегодня, 13 апреля, в Вербное воскресенье в Челябинской области свыше 18 тысяч верующих посетили праздничные службы в храмах и церквях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За порядком на мероприятиях следили свыше тысячи полицейских, росгвардейцев, дружинников и представителей казачества. Еще до праздничных служб правоохранители проверили территорию храмов. Сотрудники ГАИ регулировали движение вблизи церквей и соборов. Прихожан на входе в храмы досматривали, в том числе с применением металлодетекторов.

Благодаря принятым мерам нарушений не допущено.

Как проходила праздничная литургия в челябинском кафедральном соборе Рождества Христова — смотрите в нашем фоторепортаже. О самом празднике, его традициях и запретах читайте в этом материале.