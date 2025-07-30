Свыше 15 тысяч южноуральцев пострадали от укусов клещей

Каждый третий паразит оказался заражен боррелиозом

В Челябинской области с начала года от клещей пострадали свыше 15 тысяч человек. Это уже на 40% выше, чем в прошлом году. Основной причиной такой активности агрессоров является теплое лето. Об этом рассказала журналисту URAL1 начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.





По данным лабораторных исследований, сейчас каждый третий клещ заражен боррелиозом. Раньше носители этой заразы встречались реже: тогда переносчиком был каждый четвертый. При этом лишь менее 1% клещей переносят энцефалит и другие опасные для человека инфекции. Встретить клеща теперь можно не только в лесу или за городом, но и на территории парков, скверов, садовых участков или кладбища. Даже на обработанную местность хищника могут принести птицы.

Отметим, что в лесостепной зоне Магнитогорска до 30% клещей являются переносчиками риккетсиоза. Это инфекция, которая вызывает высокую температуру, озноб или кожные высыпания.

Кстати, заразиться клещевым энцефалитом можно и через сырое козье или коровье молоко. Такое возможно, если продукт от зараженного животного недостаточно прокипятили.

Чтобы защититься от клещевого энцефалита, рекомендуют пройти полный курс прививок. Обычно первые две ставятся с интервалом в месяц, а третья — в год. И дальше проводить ревакцинацию раз в 3—5 лет.

Если же встреча с маленьким хищником оказалась неизбежна, необходимо немедленно обратиться в поликлинику или травмпункт. Там окажут медицинскую помощь и профилактику. Удалить клеща самостоятельно следует как можно быстрее. При этом важно использовать перчатки, а впоследствии — поместить его в коробочку или баночку с влажной ваткой или тряпкой, чтобы обеспечить его сохранность. Сдать клеща на анализ можно в центры гигиены и эпидемиологии или платные медцентры.

Автор: Елизавета Михно