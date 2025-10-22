Свыше 100 хоккейных кортов зальют в Челябинске зимой‑2025/26

Для любителей лыж также подготовят трассы

Предстоящей зимой в Челябинске будут работать 104 хоккейных корта, расположенные во дворах. Заливать их начнут с 1 декабря. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии Челябинской гордумы по соцполитике.

«Работы по заливке кортов начнутся с 1 декабря, а их обслуживание продлится до 15 марта 2026 года. Для работы на этих спортобъектах дополнительно планируется привлечь порядка 80 человек», — уточнили на заседании.

Актуальный список адресов, где можно будет бесплатно покататься на коньках и поиграть в хоккей, мэрия опубликует позже.

Кроме того, для тех, кто любит кататься на коньках, зальют лед на стадионах имени Колющенко, «Инга», «Торпедо» и «Сигнал».

Для лыжников организуют девять трасс в шести районах города. В этом году, кстати, лыжная база на Лесопарковой, 2а была отремонтирована.