Около 15 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе в Челябинске

Шествие прошло в память о верующих, пострадавших от сталинских репрессий

Сегодня, 12 октября, в Челябинске прошел крестный ход в честь Собора святых Челябинской митрополии. Около 15 тысяч верующих во главе с духовенством прошли от «Золотой горы» до кафедрального собора Рождества Христова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Шествие прошло в честь Собора святых Челябинской митрополии — в память о священнослужителях и верующих, которые пострадали от сталинских репрессий в регионе.

За порядком следили полицейские, сотрудники частных охранных предприятий, дружинники и военнослужащие. Перед началом шествия все участники прошли через стационарные металлодетекторы.

Нарушений не допущено.