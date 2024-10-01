Связывающий северо-запад Челябинска и Сосновку автобус №51 изменит маршрут

Транспорт перестанет следовать по улице Молодогвардейцев

С сегодняшнего дня, 1 октября, автобус № 51, связывающий северо-запад Челябинска и Сосновку, немного изменит свой маршрут: транспорт больше не будет заезжать на участок улицы Молодогвардейцев, как раньше, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«Автобусы будут следовать вокруг Академ Риверсайд по Университетской набережной, Чичерина, Братьев Кашириных в прямом и обратном направлении. В остальном — без изменений»,— уточнили в учреждении.

Автобус продолжит ходить каждые 20-30 минут. Первый рейс отправляется в путь в 5:15 от остановки «Молодогвардейцев» на улице Университетской Набережной в сторону Наркома Малышева.