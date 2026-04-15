Связь участников программ Челябинской и Свердловской областей окрепла

﻿Они вместе учились и играли в футбол

На стадионе в Миассе встретились участники двух кадровых программ для ветеранов специальной военной операции — «Герои Южного Урала» из Челябинской области и «Управленческие кадры Урала» из Свердловской области. После совместных занятий и общения с чиновниками они вышли на футбольное поле.





Товарищеский матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды «Герои Южного Урала». Кубок чемпиона вручил директор челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.





Ветераны отводят спорту важную роль в социализации после возвращения с передовой.





«Очень хочется развивать экстремальные виды спорта. Я знаю, что экстремальный спорт — очень хороший способ реабилитации для ребят, кто возвращается. Потому что тот уровень адреналина, который был набран там, экстремальный спорт помогает выбрасывать», — поделился участник программы Алексей Рожков.

После матча у коллег появилось время для общения в более спокойной обстановке. Они тепло настроены друг к другу.





«Приятно встречаться с коллегами, делиться опытом. Тем более у них какие-то структуры по-другому построены, это интересно. Думаю, после футбола у нас будет достаточно времени, узнаем друг друга получше. Они молодцы, приехали с подарками. Очень трепетно на душе, что они даже об этом подумали, привезли свои книги», — отметила участница челябинской программы Марина Ильина.