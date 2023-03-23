Священный месяц Рамадан начался у мусульман

Верующие ориентируются на время заката и рассвета от Челябинского астрокомплекса

Сегодня, 23 марта, у мусульман начинается Рамадан — священный месяц поста. Завершится он вечером 21 апреля большим праздником. Считается, что пост у граждан, исповедующих ислам, самый строгий. В материале ИА «Первое областное» – о месяце Рамадане, традициях, запретах, а также время для молитв и приема пищи челябинского астрокомплекса.

Что такое Рамадан

Священный Рамадан — это месяц лунного мусульманского календаря. Это особое время для мусульман, так как, по преданиям, именно в Рамадан в 610 году пророк Мухаммед начал получать откровения от Аллаха. Тогда же появился Коран. Этот месяц также часто называют Рамазан и Рамзан.

Пост

Ежедневно на протяжении 30 дней Рамадана пост начинается с рассвета после утреннего азана и заканчивается после захода солнца — после вечернего азана. В дневное время мусульмане отказываются от воды, пищи, курения и интимной близости, а также всего, что приносит удовольствие. В темное время суток верующие могут пить, есть и иметь половые отношения.

Прием пищи перед утренней молитвой, то есть перед восходом солнца, называется сухур. На сухур лучше всего есть белки и клетчатку, которые помогут на протяжении долгого времени не чувствовать голод. Прием пищи после заката — ифтар. Во время первой части ифтара мусульмане разговляются финиками, сухофруктами или свежими фруктами, а также выпечкой. Затем совершается вечерняя молитва — Магриб, после которой верующие приступают к основному приему пищи.

Ежедневно перед началом поста мусульмане должны произнести вслух или про себя намерение совершить пост, или, как его называют, ният. Это намерение должно быть искренним и от чистого сердца. В случае если пост начался без намерения, он считается недействительным.

В пост мусульмане не только отказываются от простых человеческих нужд и всяческих радостей, таким образом демонстрируя силу своей веры, но и держат в чистоте свои тело и мысли. В период поста нельзя думать о плохом, замысливать недоброе, делать зло. В месяц Рамадан верующие раздают добровольную и обязательную милостыню, совершают намазы, которых в день должно быть не менее четырех, а также как можно чаще читают Коран.

Одним из самых благих дел во время поста является угощение постящихся после заката.

Действия, нарушающие пост

В дневное время суток, то есть во время поста, запрещено:

преднамеренно принимать пищу и пить;

курить, нюхать табак или вдыхать дым, приносящий удовольствие;

совершать половой акт;

вводить ректальные или вагинальные лекарства;

проглатывать мокроту, попавшую в ротовую полость;

провоцировать рвоту.

Действия, не нарушающие пост

непреднамеренное принятие пищи и питья (например случайно проглоченные капля дождя или мошка);

введение лекарств с помощью инъекций и уколов;

проглатывание слюны;

ласки, не приводящие к семяизвержению;

чистка зубов, если паста и вода не попадают в глотку;

непроизвольная рвота;

купание, при котором вода не попадает в рот.

Кто должен соблюдать пост и кто освобожден от этого

В месяц Рамадан пост соблюдают мусульмане, достигшие совершеннолетия и имеющие хорошее здоровье. Еще одно требование — здравие ума, то есть человек должен осознавать и контролировать свои поступки.

Освобождаются от соблюдения поста следующие категории верующих:

страдающие от тяжелых заболеваний;

пожилые люди, которым тяжело поститься. Они могут компенсировать пост покупкой продуктов для нуждающихся;

путешествующие верующие;

психически нездоровые люди;

беременные женщины и кормящие матери, они должны потом восполнить пост;

женщины в период менструаций.

Нарушенный пост

Если верующий нарушил хоть один день поста, он должен восполнить каждый нарушенный день до следующего месяца Рамадана.

Если восполнить дни поста мусульманин уже не сможет физически, то он должен за каждый пропущенный день накормить одного нищего так, чтобы на него израсходовалось столько денег, во сколько обходится его обед.

В случае если верующий добровольно вступил в интимные отношения во время поста, он также должен искупить этот грех: возместить пропущенный день поста и дополнить его непрерывным постом в течение 60 дней. Если физической возможности для этого нет, то верующий должен накормить 60 нищих.

Последние дни Рамадана и Ураза-байрам

За десять дней до окончания месяца Рамадана верующим следует усердно молиться и как можно больше времени проводить в мечетях подобно пророку Мухаммеду.

В 27-ю ночь наступает особый праздник — Ночь аль-Кадр, или Ночь предопределения. По легендам, именно в эту ночь Мухаммеду явился ангел Джабраил и велел читать свиток. В это особое время мусульмане просят прощения у Аллаха за совершенные грехи.

В первый день месяца Шавваль мусульмане отмечают праздник разговения — Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. К нему верующие готовятся заранее: они делают генеральную уборку в доме, готовят праздничные блюда. Перед обедом они произносят праздничную молитву — Ид-намаз, а затем приступают к трапезе. За столом от каждого можно услышать «Ид мубарак!», что означает «Желаю благословенного праздника». Кстати, в некоторых российских регионах Ураза-байрам — выходной день.

У православных христиан с 27 февраля продолжается Великий пост. Он продлится 48 дней и завершится 15 апреля, перед самой Пасхой. Подробнее о смысле поста и том, какие ограничения он подразумевает для христиан, — читайте в материале ИА «Первое областное».