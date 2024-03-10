Священный месяц Рамадан начинается у мусульман 11 марта

Как поститься и кто освобожден от ограничений

В ночь на 11 марта у мусульман начинается священный месяц Рамадан, когда необходимо соблюдать строгий пост. Завершится он 9 апреля. Подробнее о сути поста, о том, как правильно поститься, и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Суть поста

В период священного месяца Рамадан мусульмане соблюдают строгий пост. Верующие относятся к нему настолько серьезно, что считают его нарушение грехом, а восполнять пропущенные дни поста будут их потомки. Пост призван укрепить мусульман в точном исполнении заветов Аллаха, а также укрепить силу духа.

Как поститься

С началам месяца Рамадан в мусульманских странах активная жизнь сдвигается преимущественно на темное время суток, поскольку днем действует ряд строгих запретов. Например, в светлое время суток запрещено есть и пить. Завтракать и ужинать можно только ночью. Первый прием пищи — завтрак — называется сухур. Совершать его нужно до первых признаков рассвета. Ужинать разрешено после вечерней молитвы, когда солнце уже скрылось за горизонт. Это второй и последний прием пищи, который называется ифтар. Посмотреть время сухура и ифтара можно на различных сайтах.

Ежедневно в пост мусульмане совершают шесть молитв: пять обычных и дополнительную молитву-намаз. Традиционно она совершается вскоре после пятой вечерней молитвы.

Кроме того, в Рамадан верующие стараются сделать как можно больше добрых дел. Как уверяют богословы, Аллах вознаградит за каждое из них.

Последние десять дней поста являются наиболее важными, или самыми священными. В эти дни верующие проявляют еще большее усердие в духовном поклонении. Например, мужчины стараются как можно чаще бывать в мечети, а также совершать итикаф — духовное уединение.

Самой важной является Ночь Предопределения, связанная с ниспосланием пророку Мухаммеду Корана. В эту ночь принято молиться и читать Священную книгу.

Пост завершается праздником разговения, который называется Ураза-байрам. Для верующих это важнейший праздник, и готовятся они к нему заранее: проводят генеральные уборки, надевают лучшие наряды, готовят праздничные блюда. Обязательно раздают милостыню. Это могут быть деньги или продукты.

Что можно и нельзя

В пост запрещается:

курить табак и кальян, нюхать табак;

провоцировать рвоту;

глотать мокроту;

вести половую жизнь.

При этом разрешено:

чистить зубы, не глотая воду;

купаться, не глотая воду;

глотать слюну;

сдавать кровь;

целоваться;

делать инъекции лекарств и вакцинироваться.

Если вдруг человеку в светлое время суток случайно попала в рот мошка или капля воды, нарушением это не считается.

Кому разрешено не соблюдать пост

В любой религии есть послабления для определенного круга людей. Ислам не исключение. Не соблюдать пост имеют права беременные и кормящие женщины, путники и те, кто страдает какими-либо заболеваниями. Освобождаются от поста и женщины во время менструации. При этом те, кто освобождается от поста временно, в будущем обязаны возместить его.