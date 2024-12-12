Священнослужителю из Челябинска вручили медаль «За верность долгу»

Он обустраивает полевые храмы

Челябинскому священнослужителю Георгию Клюшину вручили награду Луганской Народной Республики — медаль «За верность долгу», сообщили в пресс-службе епархии.

Отец Георгий несет пастырское служение в зоне СВО: духовно окормляет воинов, помогает местным жителям, а также обустраивает на прифронтовых территориях полевые храмы.

Вместе с помощниками священнослужитель собрал в лесу часовню в честь великомученика Георгия Победоносца и совершал в ней молебны. Награду батюшке, к слову, вручили в день памяти святого Георгия — небесного покровителя воинства.