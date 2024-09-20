Священнослужители благословили Алексея Текслера на новый губернаторский срок

И передали поздравления от патриарха и верховного муфтия

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий и главный муфтий Уральского федерального округа Ринат хаджи-хазрат Раев поздравили Алексея Текслера с вступлением во второй губернаторский срок и благословили его.

Вначале владыка передал поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«Сограждане вновь доверили Вам высокое служение, которое требует не только профессионального опыта, приобретенного Вами за многие годы служения Отечеству, но и целеустремленности, ответственности и твердости духа, необходимых в вопросах по управлению регионом».

После митрополит Алексий от всей Челябинской митрополии сердечно поздравил Алексея Текслера. Губернатору пожелали простых человеческих радостей: крепости сил, доброго здоровья, оптимизма, хорошего настроения и успехов в непростом труде.

Муфтий зачитал поздравительный адрес, который направил верховный муфтий шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин. Он отметил высокое доверие президента России Владимира Путина и жителей области. И подчеркнул, что Алексей Текслер снискал славу харизматичного лидера и патриота нашей Родины.

«Все верующие мусульмане помолились сегодня и за Вас, и за всех нас, и за процветание нашей великой Родины — России. Хотелось бы пожелать от имени регионального духовного управления мусульман здравия Вам, благополучия, процветания области и нашей державе», — добавил Ринат хаджи-хазрат Раев.