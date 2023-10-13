Священники из Челябинской области отвезут гуманитарный груз на СВО

Продукты, одежду и технику прихожане двух храмов собирали всем миром

Два священника из Челябинской области едут «за ленточку», чтобы доставить бойцам необходимые на фронте вещи, сообщают наши коллеги из издания «Сосновская нива».

В зону специальной военной операции в очередной раз направляются настоятель Свято-Троицкого храма Георгий Артарьян и настоятель Свято-Никольского храма Дмитрий Степкин. Причем отец Дмитрий уезжает служить по контракту.

На фронт везут бинокли и тепловизионные монокуляры, очки и пульты для fpv-дронов, пламягасители и звукогасители. Многие приборы упакованы в компактные коробочки, но стоят совсем недешево. Например, монокуляры, при помощи которых можно следить за движением противника ночью, имеют цену от 83 до 120 тысяч рублей. Их покупали по заказу опытных бойцов. Все эти вещи помогут сохранить жизни нашим защитникам.

«Большое спасибо людям. Я всегда говорю, нашей заслуги здесь нет, мы только принимаем. Заслуга здесь людей с добрым сердцем, которые откликаются. Здесь закуплено оборудование где-то на 1,5 млн рублей. Это что касается технических средств», — говорит отец Георгий Артарьян.

Среди посылок есть большие коробки с наклейкой «Южный Урал. Стерильность фронту». Там стерильные пеленки, салфетки, тампоны, простынки для госпиталей. Храм закупает материал, проводит мастер-классы. Люди делают все это дома, а потом централизованно отвозят на стерилизацию.

Отдельно приготовлены коробки от Мирненского детсада, Рощинской школы, Теченской школы. Собраны кофе, чай, салфетки влажные, носки, аджика из кабачков, сырокопченые колбасы, мед, изюм, сухофрукты, орехи.

К Новому году волонтеры планируют собрать подарки для бойцов.