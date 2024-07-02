Священника из Челябинской области наградят знаком отличия

Он вытащил детей из тонущего автомобиля

В Нагайбакском районе наградят священника, который весной спас троих детей. Об этом сообщается в постановлении губернатора Челябинской области.



«Наградить знаком отличия „За смелость и отвагу“ Жаркумбаева Кенеса Чибинбаевича — имама-хатыба местной мусульманской религиозной организации Маххаля-мечети № 1388 п. Арсламбаевского Нагайбакского района Регионального духовного управления мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России»,— говорится в постановлении.

Напомним, имам поселковой мечети спас детей из тонущей машины. Машину смыло с трассы, в салоне оставалось трое детей. Кенес Жаркумбаев, который проезжал в это время по дороге и увидел случившееся, вытащил мальчика, 12 лет, и двух девочек, пяти и восьми лет. Когда он достал последнего ребенка, автомобиль ушел под воду. Машину позже вытащили спасатели.