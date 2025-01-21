Священника из Брединского района наградили медалью ЛНР

Отец Георгий больше года служит в зоне СВО



Иерей Георгий, уроженец поселка Наследницкого Брединского района, получил высокую награду Луганской Народной Республики — медаль «За верность долгу». Священнослужитель своим словом и жизненной мудростью вдохновляет бойцов специальной военной операции перед выполнением боевых задач, сообщает газета «Сельские новости».

Более года отец Георгий находится в зоне СВО, поддерживая бойцов и местных жителей молитвой и проповедями. С самого начала операции он понимал, что его сила слова необходима нашим воинам. Сейчас ефрейтор Юрий Николаевич служит в расчете минометной батареи и является внештатным помощником командира войсковой части по работе с верующими военнослужащими.

За это время отец Георгий вместе со своими бойцами построил четыре часовни и обустроил православные уголки практически в каждом подразделении. Он посещает госпитали и полигоны, где своими беседами и проповедями поднимает дух бойцов. Священник также успокаивает и морально поддерживает местных жителей, посещает детские сады и школы, проповедуя патриотизм и любовь к Родине, веру в Господа и силу духа.

«Бог с нами, победа за нами», — повторяет отец Георгий, доступный и понятный всем.

После встреч с ним люди получают надежду на лучшее, независимо от национальности и вероисповедания.

«Юрий — мой одноклассник. Он всегда был очень серьезным и рассудительным, никогда не говорил о людях плохо и всегда был в хорошем расположении духа. Весь его вид и поступки вызывали уважение», — рассказывает Надежда Варюхно, жительница поселка Наследницкого.

Несмотря на тяжелый фронтовой быт, отец Георгий совершает таинства крещения, причащает и исповедует, проводит панихиды. Он общается с разными людьми, находит слова поддержки для каждого.

«Главное — быть честным с людьми и с самим собой, а Бог поможет во всем разобраться», — считает священник.

Дома его ждут любимая жена, четыре дочери и два внука. Прихожане также с нетерпением ждут его возвращения.

«Наши ребята здесь называют операцию священной. Они понимают свою ответственность и мужественно выполняют долг. С верой в Господа и Родину они осилят любого врага», — говорит отец Георгий.