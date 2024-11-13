Священник из Челябинской области получил награду от Минобороны

Дмитрий Степкин служит военным священником в зоне СВО

Настоятель Свято-Никольского храма, расположенного в поселке Солнечном Сосновского района, награжден медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия». Дмитрий Степкин уже более года духовно окормляет бойцов в зоне спецоперации, а также координирует сбор, доставку и распределение гуманитарного груза по подразделениям, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Сейчас там, где тяжелее всего, очень нужна духовная помощь, напутствие и поддержка. Отец Дмитрий молится о бойцах, совершает церковные таинства и требы», — рассказали в епархии.

Кроме того, в прошлом году, когда священник только уходил на фронт, он помог переоборудовать небольшой фургон в походный храм на колесах. Там сейчас и совершаются все таинства.

А еще отец Дмитрий помогает бойцам во всех бытовых нуждах и в распределении гуманитарного груза, который активно отправляют жители Сосновского района и всей Челябинской области.