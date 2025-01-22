Священник из Челябинской области освятил крещенскую купель на передовой

Отец Георгий уже больше года находится в зоне СВО и поддерживает бойцов

В праздник Крещения Господня в освященную купель окунулись и южноуральские бойцы, находящиеся в зоне СВО. Из подручных средств они организовали иордань, а клирик челябинского храма мученика Иоанна Воина иерей Георгий, который уже больше года находится на передовой и духовно окормляет бойцов, освятил купель, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Бойцы вырыли канаву, затянули ее брезентом и заполнили водой. Чин великого освящения воды совершил отец Георгий», — уточнили в митрополии.

Сами бойцы считают символичным, что традиционные крещенские купания прошли в полевых условиях.

Отец Георгий уже больше года поддерживает бойцов на передовой молитвой и проповедями. Но это лишь малая часть его работы. За это время он успел построить вместе с бойцами четыре часовни, обустроил православные уголки, постоянно посещает госпитали, детские сады и школы и даже помогает бойцам в бытовом плане.

Совсем недавно он получил высокую награду Луганской Народной Республики — медаль «За верность долгу».