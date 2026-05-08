Свою первую драгоценность сохранили 92% челябинцев

Украшение помогает поддерживать теплые воспоминания

Большинство жителей Челябинска относятся к первой значимой покупке украшения с особой теплотой — и в 92% случаев не расстаются с этим изделием даже спустя годы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили аналитики ювелирной сети Sokolov. Первая серьезная покупка чаще всего приходится на период взросления и обретения финансовой самостоятельности.

59% челябинцев сделали такое приобретение в возрасте 18—27 лет — как правило на первую зарплату. 65% хорошо помнят этот момент. 21% связали покупку с получением первой зарплаты. Каждое четвертое такое приобретение было приурочено к важному событию — свадьбе, рождению ребенка или другому личному этапу.

Подход к первой крупной покупке оказался в основном взвешенным. 64% заранее копили деньги, планировали и выбирали. Лишь 36% совершили покупку спонтанно.

Среди самых популярных вариантов первой значимой покупки:



гаджеты — 32%;

одежда и аксессуары — 19%;

недвижимость — 15%;

ювелирные изделия — 24%.

Если первой покупкой становилось украшение, то выбор чаще падал на серебро: так поступили 66% купивших драгоценность. В топ‑3 самых популярных ювелирных изделий вошли кольца — 32%, браслеты — 20% и серьги — 14%.

Судьбы первого украшения у челябинцев сложились по‑разному, но почти все сохранили его. 52% хранят на память, 17% носят постоянно, 14% достают по особым случаям. Только 3% продали или отдали украшение.

Эмоциональная связь с первой покупкой сохраняется надолго. 64% челябинцев довольны своим выбором спустя годы. Почти каждый четвертый продолжает пользоваться покупкой до сих пор. 44% заменили ее на более дорогой или качественный вариант — но память о первом приобретении осталась.

Первая значимая покупка — это не просто вещь, а важный маркер взросления и самостоятельности. Особенно трогательно, что большинство челябинцев сохраняют теплые воспоминания о таком украшении и берегут его как символ важного жизненного этапа.