Свою госпрограмму научно-технического развития представит Челябинская область

Презентация пройдет на всероссийском уровне

Челябинская область вошла в двадцатку пилотных субъектов, которые поделятся своими планами в мае на комиссии по научно-техническому развитию. Об этом сообщает Центр управления регионом.



Государственные программы должны включать федеральные и региональные меры поддержки в науке, высшем образовании, инновационном предпринимательстве и управлении сферой интеллектуальной собственности. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, региональные госпрограммы НТР представят все пилотные субъекты.

Новая госпрограмма позволит синхронизировать обновленную Стратегию научно-технологического развития РФ, которую утвердил Владимир Путин. Каждый регион будет действовать исходя из своих отраслевых направлений и экономических условий.

На Южном Урале будут заниматься разработкой комплексных госпрограмм научно-технологического развития. Бизнес, экономика, наука и органы власти начнут взаимодействовать еще эффективней. Это, в свою очередь, позволит продуктивно работать над проектами Десятилетия науки и технологий в стране, а также развивать сферу интеллектуальной собственности. Спустя время опыт региона планируют применить в других субъектах России.

«Практически в каждом вузе Челябинской области активно ведется работа в научно-исследовательских лабораториях и центрах по различным направлениям. За последние годы южноуральские ученые разработали больше сотни проектов. Многие из них успешно прошли проверки и сейчас используются на предприятиях региона», — отмечают в региональном Минобрнауки.

Разработка региональных госпрограмм и создание института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации были запущены по инициативе Дмитрия Чернышенко при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.