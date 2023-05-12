«Свой человек на ФАПе». На Южном Урале готовят младших медсестер

Пилотный проект Минздрава полюбился селянам

12 мая в России отмечают день медицинской сестры. Недавно это день стал профессиональным праздником и для 24 жителей Челябинской области, которые прошли подготовку по пилотном проекту регионального Минздрава. Как бывшие продавцы, уборщицы и домохозяйки переучились на помощника фельдшера и мечтают стать настоящими медсестрами — в нашем материале.

В этом году районная больница в селе Долгодеревенское приняла участие в пилотном проекте министерства здравоохранения Челябинской области «Помощник фельдшера ФАП».

По проекту в Сосновском районе четверо жителей получили квалификацию «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Всего по области отучились 24 специалиста из разных муниципальных районов.

Такие помощники работают там, где нет постоянного медика. Как правило они занимаются актуализацией списков населения на фельдшерском участке, приглашают населения на диспансеризацию и профилактический осмотр, на плановую вакцинацию, оказывают первую помощь при неотложных состояниях, проводят уборку на ФАПе и выполняют поручения фельдшера.

Рамзия Багаутдинова живет в деревне Чишма. Почти 20 лет трудится уборщицей на местном ФАПе, но всегда мечтала стать медицинским работником.

«В молодости я очень пожалела, что не пошла учиться на фельдшера, меня всегда привлекала медицина. Сейчас начинать врачебную карьеру, конечно же, поздно. И когда мне поступило предложение получить квалификацию помощника фельдшера — я с радостью согласилась! Жители меня знают, прислушиваются к моим советам, какой анализ сдать, к какому врачу сходить. А самое главное: они с одобрением относятся к моей работе», — признается она.

В ФАП поселка Садовый пациенты приходят к Алене Теплых померить давление и пообщаться.

«Мой функционал сейчас здесь по большей части — это не про медицину, а как социальная помощь. Поговорить, послушать пациентов. Мне очень рады и всегда ждут в гости даже! Но в будущем, я очень хочу переквалифицироваться в медицинскую сестру и по-настоящему оказывать помощь», — говорит Алена.

Наталья Резвых из поселка Витаминный долгое время работала в избирательной комиссии и очень хорошо знает население:

«Я уже несколько лет нахожусь на пенсии. И когда мне позвонили с предложением отучиться на младшую медсестру и работать в нашем медпункте, подумала, что-то я засиделась дома, а тут такое благое дело! Родные меня поддержали в этом».

Лилия Ибрагимова из села Архангельское за свой трудовой путь успела поработать и продавцом, и воспитателем, и даже социальным работником. Но семейные обстоятельства принудили женщину забыть о работе на 8 лет.

«Моя работа никогда не была связана с медициной. Поэтому, сейчас я только вникаю во все процессы. У нас здесь, на ФАПе нет постоянного врача и я тут хозяйничаю: прибираюсь, карты разбираю, анализы подклеиваю, обходы делаю. А иногда люди просто приходят поболтать и говорят, что очень рады, что я тут появилась. Все-таки свой человек на ФАПе — это много значит», — рассказывает она.

В больнице признались, что планирует внедрить проект на остальных фельдшерско-акушерских пунктах Сосновского района. Основная цель этой программы — улучшение качества оказания и доступность медицинской помощи сельскому населению.