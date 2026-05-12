Своеобразный «подснежник» зацвел в лесах Таганая

Копытень европейский сохраняет зеленые листья даже под снегом

В лесах национального парка «Таганай» зацвел копытень европейский — удивительный представитель семейства кирказоновых. Удивительный, потому что в отличие от своих сородичей, которые обитают только в жарких странах, копытень приспособился жить на Урале и даже в Сибири. А от холодов его защищает опушка, рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Копытень европейский — своеобразный „подснежник“. Даже под снегом он сохраняет зеленые листья, чтобы распуститься как можно раньше — в конце апреля или начале мая»,— уточнили представители «Таганая».

Копытень европейский — растение неприметное: его цветки сложно заметить из-за тусклого цвета. К тому же они прячутся между листьями. Но узнать его можно по острому аромату, если размять листья. За это копытень получил неофициальное название «лесной имбирь». На вкус его пробовать не стоит: растение ядовито.

Меньше недели назад в нацпарке появились «ивановы червячки», а 7 мая там заметили сморчки.