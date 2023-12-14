СВО, экономика, здравоохранение и дороги: в Кремле рассказали, какие вопросы поступают на прямую линию Путина

Каждый, кто поставил конкретный вопрос, получит ответ

В Кремле продолжается подготовка к прямой линии президента России, которая в этом году будет совмещена с пресс-конференцией. Сбор вопросов и обращений от россиян не прекращается — их поступило уже более двух миллионов. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин интересовался вопросами, которые присылают россияне, и выяснял, на чем они делают акцент.

Так, многих россиян волнуют непростая международная обстановка и вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине. Кроме того, людей интересует, достаточен ли запас прочности в экономике, продолжит ли государство выполнять свои социальные обязательства. Традиционные темы обращений — дороги и здравоохранение.

Дмитрий Песков подчеркнул, что все обращения обработают представители Общероссийского народного фронта и «каждый, кто поставил предметный вопрос, получит ответ».

Кроме того, многие звонят на прямую линию, чтобы просто выразить слова поддержки президенту.

«Таких обращений очень много, россияне проявляют экстраординарную консолидацию вокруг идей Путина и его выдвижения кандидатом на пост главы государства в 2024 году», — отметил официальный представитель Кремля.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 14 декабря в 12:00 мск (14:00 по челябинскому времени). Трансляция мероприятия будет организована на сайте 1obl.tv.

Добавим, в этом году прямая линия объединена с пресс-конференцией, в которой примут участие корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» Тогжан Мусабаева и Маргарита Хижняк.