Свинцовые пластины носили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС из Магнитогорска

Обмундирование весило не менее 30 килограммов

Ровно сорок лет назад, 26 апреля 1986 года, случилась крупнейшая техногенная катастрофа 20-го века. На четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, в результате которого в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Для ликвидации последствий аварии были мобилизованы сотни тысяч человек со всего Советского Союза, среди которых были и жители Магнитогорска.

Накануне дня памяти магнитогорские школьники встретились с ликвидаторами последствий аварии. Они посмотрели фильм, а потом могли задать интересующие вопросы почетным гостям.

Вячеслав Григорьевич Туголуков рассказал о задачах, которые он выполнял в зоне отчуждения. Например, как очищал крышу энергоблока. Когда произошла авария, ему было 35 лет. Он работал на металлургическом комбинате машинистом электровоза.

«Радиация была высокая. Самое главное было опасаться пыли, чтобы она не попала внутрь, это смертельно. Нам выдавали обмундирование. Мы надевали свинцовые пластины, которые закрывали грудь, и прорезиненные фартуки. Все это весило тридцать килограммов. В нашей группе было восемь магнитогорцев. Из них я остался один»,— говорит Вячеслав Григорьевич.

Юрий Иванович Киселев вспоминает: в те годы работал участковым врачом и начальником штаба гражданской обороны треста «Магнитострой». Возможно, поэтому в зоне отчуждения он был главным радиологом полка. Когда их собрали и повезли из Магнитогорска, никто не знал, куда и зачем едет. Все стало понятно, когда прибыли на место. Говорит, Родина приказала — значит, надо.

«Была специальная машина, которая определяла уровень радиации. Самое плохое, что ее не видно и не слышно. Дозиметрический контроль вели каждый день. Заполнял журнал и сдавал в особую часть. Да, там было страшно. Видели многое. Но мы — русские люди»,— говорит Юрий Иванович.

Сегодня Юрий Иванович Киселев продолжает помогать людям, работая на станции скорой помощи.

Автор: Ольга Аникина