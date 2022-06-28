Свинокомплекс уличили в загрязнении полей бактериями и паразитами в Челябинской области

Предприятие сливало стоки на земли сельхозназначения

В Челябинской области обнаружили крупный участок земель с признаками бактериологического и паразитарного загрязнения. По данным управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, свиной навоз с цистами и личинками гельминтов сливал крупный мясокомбинат. Материалы проверки ведомства переданы в областную прокуратуру.

Специалисты межрегионального управления Россельхознадзора еще весной 2022 года проверили девять земельных участков сельскохозяйственного назначения в Челябинской области. Площадь пашни — почти 450 гектаров, из них на четырех участках площадью 52 гектара обнаружены места слива жидкого свиного навоза.

«На пяти других участках общей площадью 386,6 га — древесные опилки (подстилающие материалы) с характерным резким запахом свиного навоза. На всех участках были отобраны почвенные образцы», — рассказали в Россельхознадзоре.

Результаты исследований показали, что все девять участков подверглись бактериологическому и паразитарному загрязнению почвы. В пробах почвы обнаружили цисты кишечных простейших, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, в том числе колиформные бактерии и энтерококки фекальные. Кроме того, на трех земельных участках в три раза превышены показатели предельной концентрации содержания кадмия.

«Выявленные факты указывают на признаки нарушения пользователями обязательных требований земельного законодательства РФ: Земельного кодекса и Федерального закона „О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения“», — отметили в ведомстве.

Стало известно, что навоз на поля вывозил крупный свинокомплекс в Троицком районе. Материалы проверки и результаты лабораторных исследований направлены в прокуратуру Челябинской области для принятия мер прокурорского реагирования.

Между тем в Россельхознадзоре напомнили, что ответственность за загрязнение почвы несут собственники и арендаторы земельных участков.