Свидетели нападения в челябинской школе № 68 встретились с командой психологов

Консультации и разборы для подростков провели с разрешения родителей

В школе № 68 Челябинска, где накануне 13-летний подросток с ножом и молотком напал на одноклассников, сегодня работала большая команда психологов различных ведомств: образовательной системы и социальных служб. Как рассказала психолог, помощник уполномоченного по правам человека Челябинской области Жанна Кулькова, с разрешения родителей они провели встречи с детьми, которые стали свидетелями разыгравшейся накануне трагедии, в том числе обсудили с ними, в какой форме, где и как они могут получить психологическую помощь.

«Индивидуальная психологическая помощь, консультации оказываются по запросу самого человека, в данном случае законных представителей детей. Работают кабинеты клинических психологов в городских соцслужбах. Кроме того, как показывает практика, если происходит какое-то ЧП, отмечается всплеск обращений на телефоны доверия», — рассказала психолог.

Но есть и методы коллективной работы, которые помогают снять первичную острую реакцию на травму, добавила она.

Помимо прочего, со взрослыми дополнительно проговариваются ситуации и состояния детей, на которые следует обращать внимание и реагировать, приходить на помощь, не надеясь, что дети «перерастут» или «разберутся сами».

«Нужно, чтобы родители и, конечно, педагоги не игнорировали проблему, не замалчивали, не надеялись, что все пройдет само, а обращались к специалистам», — отметила Жанна Кулькова.

Она добавила, что состояние и детей, и взрослых, которых затронула эта ситуация, будет мониториться в течение нескольких недель.

«Работа с травмами и потрясениями проводится не только здесь и сейчас, в момент события и сразу после. Бывает отложенная реакция, когда последствия психологической травмы могут проявиться и через неделю-две, и даже через пару месяцев, когда никому уже не придет в голову связывать их с травмирующим событием. Поэтому помощь свидетелям трагедии оказывается обычно в течение длительного времени», — пояснила специалист.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что девочек, получивших ранения в результате нападения на них одноклассника с ножом и молотком, успешно прооперировали и направят на реабилитацию в Москву.