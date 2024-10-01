Светомузыкальный фонтан в Челябинске будет работать до 6 октября

Успевайте увидеть достопримечательность города

С появлением фонтана набережная в центре Челябинска стала еще многолюднее. Такую картину наш журналист увидел вечером в воскресенье.



«Народу жесть как много. Яркий пример того, как одно решение меняет все. На этом месте всегда была тишь да благодать», — описал он обстановку у фонтана.

Режим работы фонтана на Миассе — с 12:00 до 22:30. Вечерняя подсветка включается в 19:00. Светомузыкальное шоу можно посмотреть ежедневно с 20:30 до 22:30.

В администрации Челябинска сообщили, что до конца недели фонтаны в городе будут работать. Для консервации объектов на зимний период все готово.

Напомним, на челябинской Кировке отремонтируют фонтан «Танцующая грация». Контракт на работы уже заключили. До конца октября рабочие очистят и отшлифуют поверхности, установят насосы фильтрации, сделают водопровод и заменят светильники.