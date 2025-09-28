Светомузыкальный фонтан на реке Миасс в Челябинске отключат в середине октября

В мэрии напомнили режим его работы

В Челябинске светомузыкальный фонтан на реке Миасс планируют отключить 16 октября. Если погода позволит, то горожан ждет еще несколько музыкальных шоу, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, фонтан начинает работать с 12:00. Подсветку включают в 19:00. С понедельника по четверг музыкальное шоу начинается в 21:00, в пятницу и в выходные — с 20:30. Кроме того, в пятницу, субботу и воскресенье можно увидеть видео на водном экране — его включают в 20:42 и 21:37.

Выключают фонтан в 23:00.