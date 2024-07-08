Светофоры на трех перекрестках отключат в Челябинске 8 июля

Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Сегодня, 8 июля, в Ленинском районе Челябинска на весь день отключат светофоры на двух перекрестках. Еще один регулировщик не будет работать в Металлургическом районе, сообщили в комитете дорожного хозяйства.

С восьми часов утра и до шести часов вечера будут отключены светофоры на улице Гагарина на пересечениях с улицами Пограничной и Руставели.

С 10:00 и до окончания работ не будет работать светофор на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и взаимовежливыми.