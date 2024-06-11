Светофоры на трех перекрестках отключат в Челябинске 11 июня

На объектах проведут плановые работы

Сегодня, 11 июня, на северо-западе Челябинска отключат светофоры на трех перекрестках. Регулировщики на двух развязках не будут работать весь день, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

С восьми часов утра и до шести часов вечера светофоры не будут работать на улице Братьев Кашириных на пересечениях с улицами Косарева и Краснознаменной.

На один час — с 10 до 11 часов утра — отключат светофор на перекрестке улицы Островского и Свердловского проспекта.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.