Светофоры на шести перекрестках отключат в Челябинске на полдня

На объектах пройдут запланированные работы

Сегодня, 13 мая, в Челябинске с 9 часов утра до 15:00 не будут работать светофоры на шести перекрестках, сообщили в телеграм-канале комитета дорожного хозяйства города.

Световые регулировщики отключат на полдня на пересечении Свердловского проспекта с улицами Островского, Куйбышева и Комсомольским проспектом, на пересечении улицы Каслинской с улицами Куйбышева и Кожзаводской, а также в районе остановки «Инструментальный завод» по Свердловскому тракту.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.