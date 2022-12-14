Светофоры на шести перекрестках отключат в Челябинске 14 декабря

Рассказываем, сколько продлятся ограничения

Сегодня, 14 декабря, в Челябинске отключат светофоры на шести перекрестках, расположенных в центре города. В пресс-службе мэрии рассказали, где планируются отключения.

С 08:00 до 17:00 не будет работать светофор на перекрестке ул. Блюхера — ул. Воровского — ул. Салтыкова.

С 09:00 до 18:00 будет отключен светофор на перекрестке ул. Братьев Кашириных — ул. Российской.

С девяти утра и до окончания запланированных работ будут отключены светофоры на пересечениях ул. Воровского — ул. Тимирязева, ул. Лесопарковой — ул. Сони Кривой; с 13:00 до окончания работ — на пересечениях ул. Воровского — ул. Доватора, ул. Свободы — ул. Коммуны.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.