Светофоры на пяти перекрестках отключат в Челябинске 10 декабря

Плановые работы пройдут в трех районах

Сегодня, 10 декабря, в Челябинске на несколько часов отключат светофоры на пяти перекрестках, расположенных в Тракторозаводском, Калининском и Советском районах, сообщили в комитете дорожного хозяйства.

С 9 часов утра и до окончания плановых работ устройства не будут работать на перекрестках улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы, а также улиц Героев Танкограда и Салютной.

С часу дня и до окончания работ светофор будет отключен в районе выезда с Привокзальной площади по улице Свободы.

С 10:00 до 14:00 устройство не будет работать на пересечении Университетской Набережной и Академика Макеева.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и строго соблюдать ПДД.