Светофоры на двух перекрестках отключат в Челябинске 31 января

Водителей призывают строго соблюдать ПДД

Сегодня, 31 января, в двух районах Челябинска отключат два светофора на крупных перекрестках. В комитете дорожного хозяйства города рассказали, где и в какое время не будут работать регулировщики.

С 08:00 до 18:00 будет отключен светофор на перекрестке проспект Ленина — улица Горького.

С 9 утра до 14:00 из-за проведения плановых работ светофор не будет работать на перекрестке шоссе Металлургов — улица Сталеваров.







Водителей призывают быть внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.