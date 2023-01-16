Светофоры на двух перекрестках Челябинска отключат на несколько часов 16 января

Под отключение попадут участки на северо-западе и на выезде из города

В понедельник, 16 января, дорожники будут проводить работы с двумя светофорными объектами в областном центре. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, речь идет о пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Там автоматическое регулирование движения не будет работать с 15:00.

Время проведения работ не уточняется, поскольку в сообщении об отключении светофора используется формулировка «до окончания работ». Что касается второго регулировщика, то он находится на перекрестке Троицкого тракта и автодороги, ведущей к логистическому центру Челябинск-Грузовой (в районе остановки «Сад „Локомотив“»). На этом участке светофор не будет работать с 10:00 до 15:00.

Водителей и пешеходов призывают заранее планировать свой маршрут с учетом этих изменений. Специалисты советуют быть внимательными и осторожными на дороге.