Светофор обледенел и упал из-за коммунальной аварии в Ленинском районе Челябинска

Сейчас последствия ЧП устранены

Сегодня, 11 февраля, на улице Игуменка в Ленинском районе Челябинска произошла коммунальная авария. В результате льдом покрылась не только часть дороги, но и светофор, который упал под тяжестью ледяного панциря. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска, на данный момент авария устранена, ее последствия почти ликвидированы.

«Авария произошла на сетях РЖД. Сейчас уже все устранено. В настоящий момент заканчивают ликвидацию последствий»,— рассказали в мэрии.

Также в администрации Первому областному информагентству показали результат ликвидации ЧП.