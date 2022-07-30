Светофор нового поколения установили в Миассе

Рассказываем, чем он отличается от обычных дорожных объектов

В центре Миасса Челябинской области установили светофор нового поколения, на светодиодных панелях которого транслируются данные о состоянии дорожного полотна, пробках и погоде. До конца года такие светофоры могут установить еще на нескольких перекрестках города. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе».

«Умный» светофор ДС-10 Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова (УОМЗ) установили на пересечении улиц Лихачева, 8 Марта и проспекта Автозаводцев. Известно, что он выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, показывает погоду, пробки, состояние дороги. Кроме того, на светофор можно установить дополнительные блоки, которые будут заполнены любой информацией, а также настроить звуковой сигнал для слабовидящих и оснастить светофор видеокамерой.

«Уже сегодня мы получили от городской администрации положительные отзывы по эксплуатации этого объекта. До конца года планируется заключить контракт на оснащение светофорами ДС-10 еще ряда участков дорожной сети Миасса»,— комментирует генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Сейчас светофор проходит опытную эксплуатацию — проверку технических характеристик в реальных условиях.

Ранее такую модель светофора установили в Златоусте.