Светлую седмицу отмечают православные христиане с 17 по 22 апреля

Рассказываем, каковы традиции и запреты Пасхальной недели

На этой неделе православные христиане отмечают Светлую седмицу — первые семь дней празднования Светлой Пасхи. Этот период длится с пасхального воскресенья до вечера субботы, то есть до Фоминой недели, или Антипасхи. Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, в храмах в Светлую седмицу проводятся особые богослужения.

«Мы оставляем обычное утреннее и вечернее молитвенное правило и вместо них всю первую неделю по Пасхе читаем Пасхальные часы», — рассказали в Челябинской епархии.

На протяжении всей недели из богослужений исключаются покаянные молитвы, а также отменяются земные поклоны. Ежедневно в храмах совершают торжественный крестный ход. Кроме того, на протяжении всей недели Царские врата церквей открыты. Они символизируют открытые двери Небесного царства, доступ в которое верующие получили благодаря жертве и воскресению Христа.

В любой день Светлой седмицы верующим разрешено подняться на колокольню храма и позвонить в колокола.

Светлая седмица является сплошной, поэтому пост в среду и пятницу отменяется. Запрещено поститься даже тем, кто готовится к причащению.

На протяжении Светлой седмицы не следует грустить, ходить на кладбище и переживать из-за умерших. Запрещено проводить этот период в земных заботах и проблемах. Также на этой неделе не венчают в церквях, так как отвлечение на частное торжество во время всеобщего праздника нежелательно.