8 южноуральцев стали лауреатами народной премии «Светлое прошлое»

Получить награду уроженцы Южного Урала смогут в следующем году.
Выдающихся южноуральцев отметили народной премией «Светлое прошлое». Ее вручают за особые заслуги выдающимся представителям Челябинской области и УрФО. Народную премию считают брендом Южного Урала.
Новый список южноуральцев пополнил перечень лауреатов премии «Светлое прошлое». Ее вручают на протяжении 7 лет, и каждый раз отмечаются представители Челябинской области, ныне проживающие за ее пределами. В 2016 году лауреатами премии «Светлое прошлое» стали сразу 8 южноуральцев.
— Народная премия «Светлое прошлое» включена в список брендов Южного Урала и вручается знаменитым землякам в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной и государственной деятельности. Автор идеи и ведущий — народный артист России Олег Митяев. Награда — это статуэтка работы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного, символическое изображение Кентавра с цветком в груди, — сообщает фонд Олега Митяева.
Вручение премии состоится 15 января 2017 года в рамках празднования Дня рождения Челябинской области. Церемония пройдет в театре драмы имени Наума Орлова.
Список лауреатов 2016 года:
- Владимир Вениаминович Агеносов. Литературовед, доктор филологических наук, профессор ИМПЭ им.
А. С. Грибоедова, академик. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почётный член Президиума Ассоциации исследователей русской литературы в Китае.
- Лариса Ефимовна Брохман. Актриса озвучивания, актриса проектов Первого канала, исполнительница в жанре авторской песни. Лауреат Всероссийских фестивалей авторской песни, лауреат Национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Актёр».
- Владимир Владимирович Елисеев. Майор запаса.
Вице-президентМеждународной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», ответственный секретарь. Принимал участие в операциях по освобождению заложников в городах Саратове, Сухуми, Минеральных водах. Выполнял боевые задачи в Афганистане и Чеченской Республике. Награждён орденом Красной Звезды и многими правительственными наградами.
- Василий Петрович Зубов. Тяжелоатлет. Многократный чемпион и рекордсмен по тяжёлой атлетике «35 лет и старше». Кавалер Олимпийских наград (1998, 2002, 2009, 2013),
4-хкратный чемпион мира, 10-тикратный чемпион Европы. Заслуженный работник физической культуры РФ, судья международной категории. Полковник в отставке. Ветеран Великой отечественной войны. Ликвидатор ядерной аварии 1957 года. Занесён в Зал славы тяжёлой атлетики России, Европы и мира.
- Иван Михайлович Каменских. Деятель в области науки и технологий. Член Правления Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» — директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу. Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы. Отмечен благодарностями Президента РФ и Правительства РФ.
- Борис Александрович Стаценко. Оперный певец, баритон. Солист Немецкой оперы на Рейне (
Дюссельдорф-Дуйсбург), приглашённый солист Большого театра, преподаватель в консерватории Дюссельдорфа.
- Серик Газисович Султангабиев. Полковник внутренних войск МВД России. Командир отдельного полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского регионального командования Внутренних войск МВД России. Герой России. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями.
- Вячеслав Юрьевич Шмыров. Киновед, продюсер. Член Российской академии кинематографических искусств «Ника». Член жюри МКФ в Коттбусе (Германия), ОРКФ «Кинотавр» в Сочи, ОФК стран СНГ и Балтии «Киношок» в Анапе, ФРК «Окно в Европу» в Выборге и др. Инициатор создания и научный руководитель Библиотеки киноискусства имени
С. М. Эйзенштейнав Москве. Награждён премией Союза кинематографистов СССР в области киноведения и кинокритики.