Светлая седмица началась у православных верующих

Христиане всю неделю будут отмечать Пасху

Светлая седмица в православном христианстве в этом году продлится с 6 по 11 мая. Она следует сразу за светлым праздником Пасхи, и это особые дни духовной радости и благодати. В Челябинской епархии рассказали, каковы ее традиции и чем богослужения на этой неделе отличаются от других.

«Во время богослужений Царские врата алтаря всю неделю остаются открытыми. Это символ того, что человеку вновь распахнуты двери в обители Отца Небесного. На Светлой седмице отменены земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов»,— рассказали в епархии.

На протяжении всей пасхальной недели после литургии совершаются крестные ходы. Прихожанам в честь праздника позволяется звонить в колокола между службами. Пост в среду и пятницу отменяется.

Особая церковная традиция на этой неделе — раздача артоса. Артос — это хлеб на закваске с изображением креста или воскресения Христа. На протяжении всей Светлой недели он занимает самое видное место в храме и в заключение пасхальных торжеств освящается и раздается прихожанам.

Считается, что если съесть кусочек такого хлеба натощак при различных недугах со словами «Христос воскресе», то человек обязательно скоро пойдет на поправку.

На протяжении Светлой седмицы не положено ходить на кладбище, плакать по усопшим и служить панихиды.