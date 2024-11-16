Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни

В последние годы актриса тяжело болела

Сегодня, 16 ноября, стало известно о том, что умерла легендарная актриса Светлана Светличная. Ей было 84 года. О смерти артистки сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

Известно, что в последние годы Светлана Светличная тяжело болела: у нее были диагностированы рак ротоглотки, а также опухоль в лобной части. Кроме того, она почти потеряла память из-за болезни Альцгеймера.

Светлана Светличная сыграла в нескольких десятках фильмов, в числе которых «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многие другие.

В 1974 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.