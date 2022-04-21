Светлана Налетова ищет мужчину!

Телеканал ОТВ объявляет старт приема заявок на роль соведущего Светланы Налетовой в программу «Зеленая передача»

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Уже 15 лет автор и ведущая программы «Зеленая передача» Светлана Налетова изучает сферу садоводства и ландшафтного дизайна, делится со зрителями своим бесценным опытом и приглашает в передачу экспертов и профессионалов в своем деле.

За 15 лет аудитория передачи значительно расширилась, поменялись форматы, появились новые рубрики, а значит, настала пора снова что-то менять.

Мужчина старше 25 лет, мастер на все руки, смекалистый, следит за порядком, имеет особые навыки садоводства и обожает свою дачу, на его участке каждый гвоздик на своем месте, каждый уголок земли выполняет особую задачу. Узнал себя? А может быть, это именно ты?

Успей подать заявку на сайте проекта до 15 июня. Возможно, именно ты станешь правой рукой Светланы Налетовой!