Светлана Калимуллина покинула пост главы управления молодежной политики региона

И перешла на работу в Минобр Челябинской области

Светлана Калимуллина, возглавлявшая Главное управление молодежной политики региона, перешла на работу в Минобр Челябинской области. Там она будет исполнять обязанности замминистра, сообщает пресс-служба Минобра.

На работу в Минобр чиновник выходит уже в эту пятницу, 10 января.

«В должности замминистра Светлана Калимуллина будет курировать вопросы безопасности образовательных организаций, а также заниматься вопросами профилактики асоциальных явлений и здоровьесбережения», — рассказали в пресс-службе Минобра.

Светлана Калимуллина имеет педагогическое образование. В 2010 году она окончила Челябинский государственный педагогический университет по специальности «Педагогика и психология».