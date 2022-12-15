Свет, воду и газ отключат в нескольких районах Челябинска 15 декабря

Ограничения будут действовать только один день

Сегодня, 15 декабря, в Челябинске планируются отключения водо-, газо- и электроснабжения. Об этом со ссылкой на информацию коммунальных служб сообщает пресс-служба городской Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112).

Водоснабжения не будет в доме по улице 50 лет ВЛКСМ, 47 с 9 до 15 часов.

С 9 до 17 часов выключат газоснабжение по улицам: Северная, 3, Набережная, 2а, Челябинская, 20а, Бажова, 34 и 36, Павелецкая, 14, Дегтярева, 40, Сталеваров, 29 и Вишнегорская, 8.

Электроснабжение отключат с 8 до 18 часов в части поселков Шершни, Урицкого, Некрасова, Маяковского. Кроме того, света не будет по следующим адресам: ул. Кыштымская, 22; ул. Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 50б; ул. Авиационная, 24—32, 39, 41; ул. Дальневосточная, 4; ул. Косарева, 95; ул. Парашютная, 1—27, 29—41; ул. Партизанская, 14, 16, 23; ул. Речная, 59—72; ул. Джамбула, 1—17; ул. Коммунальная, 52—58; ул. Неглинная, 142, 97—109; ул. Павлова, 57; ул. Северо-Крымская, 104—108, 110—126; ул. Стартовая, 36—65, 57, 59; ул. Чайковского, 107—125; пер. Депутатский, 1—18; ул. Хариса Юсупова, 68, 70, 70а, 72; ул. Шлюзовая, 14—67; ул. Волховская, 44—70; ул. 1-я Игровая, 7, 9; ул. 2-я Игровая, 17; ул. Делегатская, 8; ул. Шершневская, 43—63, 32—42; ул. Жаворонкова, 1—11; пр. Ленина, 26а; ул. Зальцмана, 8, 10, 14; ул. Трашутина, 9, 11, 13.