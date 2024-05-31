Сварщики в Челябинской области стали получать больше

Их средняя зарплата составляет 120 000 рублей

Сегодня, 31 мая, в России отмечают День сварщика. К профессиональному празднику эксперты платформы hh.ru проанализировали спрос на услуги сварщиков и выяснили, сколько те могут зарабатывать.



В Челябинской области конкуренция на позицию сварщика одна из самых низких в УрФО: на одну вакансию сварщика приходится только 1,8 резюме. Регион входит в топ‑10 по количеству вакансий, открытых для этих специалистов.

Больше всего в сварщиках нуждаются работодатели из таких отраслей, как строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование.

Уровень средней зарплаты в регионе составляет 120 000 рублей. Больше всего получают сварщики из Ямало-Немецкого АО, их зарплата составляет 180 000 рублей в месяц.