Сегодня, 31 мая, в России отмечают День сварщика. К профессиональному празднику эксперты платформы hh.ru проанализировали спрос на услуги сварщиков и выяснили, сколько те могут зарабатывать.
В Челябинской области конкуренция на позицию сварщика одна из самых низких в УрФО: на одну вакансию сварщика приходится только 1,8 резюме. Регион входит в топ‑10 по количеству вакансий, открытых для этих специалистов.
Больше всего в сварщиках нуждаются работодатели из таких отраслей, как строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование.
Уровень средней зарплаты в регионе составляет 120 000 рублей. Больше всего получают сварщики из Ямало-Немецкого АО, их зарплата составляет 180 000 рублей в месяц.