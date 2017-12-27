/ С 1 января челябинский мусор будет принимать новая свалка в Полетаево

На работы по переносу и рекультивации полигона выделено больше миллиона рублей.

Весь 2017 год, прошедший под эгидой экологии, в Челябинске решался вопрос рекультивации свалки. По итогу уже 1 января «бюджетники» повезут мусор в Полетаево, на новый полигон. Затем новая площадка будет принимать все городские отходы. Запасной вариант — Копейск. Окончательное решение будет принято после завершения всех процедур с регоператором.



Мы идем поэтапно. Есть же конкурсы, определенные риски. Я рассчитываю, что в апреле мы этот вопрос должны решить. Давайте так: в апреле-мае. Деньги на начало рекультивации уже есть. На проект выделены 100 миллионов рублей, мы их реализуем. На 2018 год из бюджета области выделяется 300 миллионов. До 2019 года в федеральном бюджете у нас есть предварительное согласие с минэкологии, порядка 700 миллионов рублей на рекультивацию свалки. — прокомментировал ситуацию мэр Челябинска Евгений Тефтелев.



Вопрос городской свалки затронули во время пресс-конференции, проходящей в онлайн-режиме. Другой важной темой стало озеленение города. Сейчас широко распространены компенсационные высадки. На замечание, что молодые саженцы не сравнятся со взрослыми деревьями, Евгений Тефтелев парировал.

Приоритет по высадке, как я уже говорил, это трехгодичка. Мы предполагаем высаживать деревья высотой от метра до полутора. И бизнесменам я предлагаю, и руководителям управления экологии я предлагаю садить такие деревья. — сказал Евгений Тефтелев.

Мэр добавил, что в 2017 году высадили 6 тысяч компенсационных деревьев, а в следующем году количество планируют увеличить в два раза.



В целом работу над экологией Евгений Тефтелев оценивает положительно. Он также напомнил о запрете на въезд большегрузов, соглашения с предприятиями, контроль над выбросами.