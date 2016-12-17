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Челябинские власти завершают предпроектную работу по рекультивации свалки

Челябинские власти завершают предпроектную работу по рекультивации свалки
Рекультивация , свалка , Евгений Тефтелев , сроки
19.12.2016 14:57:14

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21 Декабря 2016, 18:30

Евгений Тефтелев заявил о соблюдении всех заявленных сроков.

На этой неделе в Челябинске будут завершены все предпроектные работы по рекультивации городской свалки. Об этом заявил на аппаратном совещании Евгений Тефтелев. Он заверил, что все идет в срок, все работы производятся в соответствие с дорожной картой.

Сегодня в Челябинске состоялось очередное аппаратное совещание с главой города. На нем был поднят вопрос о рекультивации городской свалки. Евгений Тефтелев заверил, что все текущие работы выполняются точно в срок, уже на этой неделе будет завершена предпроектная часть.

— Чтобы приготовить проект, нужно сделать все предпроектные работы, меры принять, размеры и объемы подсчитать. Нужно дать исходные данные, чтобы заказать проект. Заканчиваем работы, 5 дней осталось на доработку. Затем мы будем иметь все основания заказать проект рекультивации свалки. На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства, порядка 100 миллионов рублей, деньги пройдут через город, — отметил Евгений Тефтелев.

Мэр также сказал, что все осуществляется в соответствие с дорожной картой, в 2017 году будет готов проект, в 2018 — поданы документы для вхождения в федеральную программу, а в 2019 будет начата рекультивация свалки.

Напомним, рекультивация городской свалки в Челябинске пройдет в рамках национального проекта «Чистая страна». В настоящее время ведется подготовка проекта по реструктуризации системы переработки отходов. В 2017 году стоимость нового предприятия будет сформирована, однако уже сейчас известно, что из федерального бюджета будет направлено больше миллиарда рублей.

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