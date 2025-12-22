Свадьба на горном склоне и выставка платьев: чем удивят челябинские органы ЗАГС в 2026 году

Людмила Рерих рассказала о главных трендах уходящего года и планах на будущее

Каждый день сотрудники органов ЗАГС становятся свидетелями самых важных, трогательных и судьбоносных событий в жизни людей — рождения детей, создания семей, юбилеев совместной жизни. В профессиональный праздник мы поговорили с председателем Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилой Рерих об итогах уходящего года и планах на будущее.

— Людмила Викторовна, какая услуга органов ЗАГС была самой популярной в уходящем году?

— Самой популярной услугой была регистрация брака. Именно по ней часто судят обо всей работе органов ЗАГС. Но это только верхушка айсберга. Огромный пласт работы — это регистрация рождения детей, которая сейчас все чаще переходит в статус торжественной церемонии. По желанию родителей мы проводим красивое имянаречение и вручаем свидетельство о рождении малыша в торжественной обстановке. Такое мероприятие проходит в торжественном зале, на него приходят родственники, мы рассказываем о значении выбранного имени. Если родители многодетные, то для нас это повод почтить и их. Также мы торжественно чествуем юбиляров семейной жизни, которые приходят к нам с внуками. Такие встречи очень важны для передачи традиций.

— Как организовать такую церемонию?

— Достаточно просто заявить об этом, когда родители подают заявление о регистрации ребенка.

— 2025-й год был объявлен Годом защитника Отечества. Как это отразилось на вашей работе?

— Мы провели много мероприятий, посвященных памяти защитников. Особое внимание уделяли семьям участников СВО. Торжественные регистрации браков с их участием проводятся с особым трепетом. Недавно, например, регистрировали прекрасную пару на форуме «Стальное кружево Урала». Также мы много работаем с родственниками участников и погибших военнослужащих, взаимодействуем с военкоматами и частями, когда нужно, к примеру, подтвердить родство для получения положенных выплат. Мы помогаем запрашивать документы, в том числе из других государств.

— Вы упомянули регистрацию брака на выезде. Какие площадки для регистрации были самыми популярными или необычными в уходящем году?

— У нас есть несколько утвержденных красивых площадок. Например, речной трамвайчик, который работает в особые даты. Постоянно востребован Романовский зал исторического музея и великолепный Пушкинский зал Центральной библиотеки им. Пушкина. Также в Челябинске пользуются спросом Сад камней на набережной Миасса и парк Гагарина. В Магнитогорске регистрации проходят в парке «Притяжение». Мы расширяем географию. И в 2026‑м году южноуральцы смогут связать себя узами брака на новых выездных площадках.

— Например, на каких?

— Первая выездная регистрация 2026 года состоится 14 февраля на горнолыжном курорте «Евразия». Мы приглашаем все пары, планирующие создать семью, расписаться там. Это символично, ведь гора является символом силы и защиты. Красивый зимний пейзаж станет уникальным фоном для вашей торжественной регистрации. Сотрудник органов ЗАГС будет ждать пару на вершине горы, а после церемонии влюбленные спустятся вниз как муж и жена — на лыжах, на сноубордах или на подъемнике.

А в зеркальную дату 26.06.2026 мы проведем выездную регистрацию на Аркаиме — это тоже будет очень символично и красиво. И жители области уже подают заявления на регистрацию брака в степи.

— А в каком возрасте сегодня чаще всего вступают в брак южноуральцы?

— Средний возраст вступления в брак в Челябинской области около 33 лет. Но любви, как известно, все возрасты покорны. У нас была пара, в которой жениху было 88, а невесте — 92 года. Конечно, возрастные пары реже гоняются за зеркальными датами, но часто выбирают для регистрации День семьи, любви и верности 8 июля. Мудрость и искренние чувства таких пар всегда очень трогают сердца сотрудников органов ЗАГС.

— Что еще нового и необычного готовят органы ЗАГС Челябинской области?

— Прежде всего мы хотим создать постоянно действующую экспозицию, посвященную истории семьи и нашей службы. Поэтому обращаемся ко всем жителям области: если у вас сохранились свадебные платья, аксессуары разных лет, интересные семейные реликвии — будем рады принять их от вас в дар для выставки. У нас есть уникальные архивные документы: метрические книги царских времен, которые также будут представлены на нашей выставке. И это не просто кипы бумаги, это живая и увлекательная история нашего края. Например, из этих метрических книг мы узнали, что при переходе крепостных к другому помещику человеку меняли фамилию — на фамилию нового хозяина. Нам было очень интересно узнать, как после революции определяли возраст для выдачи документов. Это делали на глазок сотрудники НКВД. А чтобы зарегистрировать брак, жених должен был объяснить специальной комиссии НКВД, почему он решил взять в жены именно эту женщину, а уже комиссия решала — женить их или не женить. Эти и другие интересные факты мы расскажем на выставке.

Также мы хотим ввести единый стиль служебной одежды для наших сотрудников — как для будничного приема, так и для торжественных церемоний. Чтобы работники органов ЗАГС всегда выглядели красиво и узнаваемо. И, конечно, не теряем надежды получить современный Дворец бракосочетаний.

— Сколько человек составляют команду органов ЗАГС в Челябинской области?

— Нас не так уж и много. В органах ЗАГС нашего региона трудятся 250 человек. И в наш профессиональный праздник я от всей души поздравляю каждого коллегу! Желаю здоровья, счастья, благополучия и удачи. В органах ЗАГС работают только те, кто по-настоящему любит свою работу. Мы здесь и юристы, и педагоги, и творческие организаторы. Все мероприятия проводим сами. И постоянно стремимся быть ближе к людям: все наши услуги можно получить в электронном виде или в любом отделе органов ЗАГС области без привязки к месту жительства — выбирайте тот, что вам удобнее.