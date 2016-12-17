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Челябинская тхэквондистка Анастасия Барышникова стала женой

Челябинская тхэквондистка Анастасия Барышникова стала женой
Анастасия Барышникова , свадьба , тхэквондистка
18.12.2016 16:20:36

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20 Декабря 2016, 18:30

Девушка вышла замуж в Ростове.

Призерка Олимпийских игр Анастасия Барышникова перестала быть завидной невестой. Девушка вышла замуж. В Ростове она узаконила отношения с тхэквондистом Алексеем Денисенко.

В любовной истории двух российских тхэквондистов — Анастасии Барышниковой и Алексея Денисенко — написана новая глава. Пара олимпийских призеров скрепила свои отношения узами брака. Под Новый год спортсмены сыграли свадьбу в Ростове.

— Друзья, когда говорят, что самый лучший день заходил вчера, не верьте! Потому что сегодня — самый лучший день,— прокомментировал свадебное фото Алексей Денисенко.

Напомним, призер двух Олимпиад тхэквондист Алексей Денисенко сделал предложение Анастасии Барышниковой во время христианской конференции в Ростове-на-Дону, на которой присутствовало порядка 5 сотен человек.

Отметим, что Анастасия Барышникова — бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира. Также спортсменка принимала участие в Олимпийских Играх в Рио.

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