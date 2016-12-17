Челябинская тхэквондистка Анастасия Барышникова стала женой

Девушка вышла замуж в Ростове.
Призерка Олимпийских игр Анастасия Барышникова перестала быть завидной невестой. Девушка вышла замуж. В Ростове она узаконила отношения с тхэквондистом Алексеем Денисенко.
В любовной истории двух российских тхэквондистов — Анастасии Барышниковой и Алексея Денисенко — написана новая глава. Пара олимпийских призеров скрепила свои отношения узами брака. Под Новый год спортсмены сыграли свадьбу в Ростове.
— Друзья, когда говорят, что самый лучший день заходил вчера, не верьте! Потому что сегодня — самый лучший день,— прокомментировал свадебное фото Алексей Денисенко.
Напомним, призер двух Олимпиад тхэквондист Алексей Денисенко сделал предложение Анастасии Барышниковой во время христианской конференции в
Отметим, что Анастасия Барышникова — бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира. Также спортсменка принимала участие в Олимпийских Играх в Рио.