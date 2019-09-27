«Суверенный Рунет» первым появляется на Урале

Специальные программы уже начали тестировать.

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На Урале протестируют системы фильтрации трафика на сетях операторов сотовой связи с целью реализации закона о «суверенном Рунете». Занимается этим специально созданная компания «Данные — центр обработки и автоматизации» во главе с экс-директором компании Nokia на территории России и экс-замминистра связи Рашидом Исмаиловым. Сайт «Первый областной» связался с экспертом по информационным технологиям и выяснил, как будет работать система.

Как сообщает сайт РБК, пилотный проект, который разработан для блокировки запрещённых в России сайтов и мессенджеров, будет внедряться на Урале. Разработчики должны убедиться, что его работа не доставит неудобств пользователям. Пока что оборудование установлено в Екатеринбурге, но в настоящее время появляется в Челябинске, Магнитогорске и других уральских городах. До конца 2019 года будет охвачен весь федеральный округ.

Кроме того, в сети пишут, что пока программа тестируется только на «домашнем» интернете и не затрагивает мобильный, но разработчики не исключают, кто когда-нибудь возьмутся и за мобильные сети.

Челябинский эксперт Иван Кущ, специалист по информационным технологиям, сообщил, что о полноценной работе программы пока речь не идёт — запустят её в тестовом режиме, пока никаких точных сроков о начале работы нет.

«В июле я связывался с разработчиками по поводу фильтров маршрутизации, узнавал, что и как, и разработчики ответили, что если программу введут, то пользователи не почувствуют какой-либо разницы, на работе интернета ничего не отразится. Конечно, были уже разговоры о том, что, мол, половина сайтов вообще не работает из-за программы, другие медленно открываются, но это всё наговоры, потому что самой программы в работе ещё нет»,— рассказал Иван Кущ.

Также он отметил: представители системы дают стабильные гарантии, что, когда она будет запущена, все сайты, которые разрешены в России, будут работать в обычном режиме без помех.

«Работать программа будет не постоянно, а только в тех случаях, когда России будет угрожать какая-то опасность извне, например, внешнее регулирование интернета, атаки в сети, политические или экономические угрозы. И решать одна должна две проблемы: маршрутизацию и строгий доступ к запрещённым в России ресурсам»,— добавил Иван Кущ.

После тестирования на Урале будет решаться вопрос о внедрении проекта в других регионах России.

Напомним, закон о «суверенном Рунете» вступает в силу с 1 ноября 2019 года. Он призван защищать российский сегмент интернета от внешних угроз. Для этого российским операторам связи будет необходимо установить на свои сети специальное оборудование, которое заблокирует запрещённые в России сайты и будет контролировать безопасность Рунета в целом. Стоимость реализации проекта — более 30 миллионов рублей.