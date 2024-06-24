Сувениры и садовую продукцию челябинских заключенных признали лучшими

Товары представили на ярмарке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла XIII выставка-ярмарка продукции, создаваемой заключенными из разных мест лишения свободы. Экспозиция Челябинской области вызвала интерес у посетителей, сообщили в пресс-службе ГУФСИН региона.



В этом году ярмарка получила статус федерального уровня. На ней представили изделия и металла, камня, дерева, а также мебель для дачи и дома, продукцию деревообработки, строительные материалы, швейную продукцию, различные сувениры. Посетителей особо интересовали продукты питания и замороженные полуфабрикаты.

ГУФСИН по Челябинской области представило продукцию садово-дачной тематики и сувениры. Их отметили дипломом I степени в номинации «Лучший стенд».