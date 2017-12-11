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Погуляем по-русски?

Челябинцев зовут на праздник с народными забавами.
сегодня в 14:30
  |  Общество

Погулять на широкую ногу любит каждый россиянин. Чтобы было весело, задорно, с музыкой, танцами, народными забавами и сытными угощениями. Подходящий повод для таких русских гуляний — праздники, а ближайший из них — Новый год.

Проникнуться духом русского кутежа предлагает ресторан «Сувенир XL». На большой территории заведения места хватит всем. Можно будет поучаствовать в веселых конкурсах, зажечь с аниматорами, прокатиться с горки. В мангальной зоне всех будет ждать аппетитный баран на вертеле, шашлык из разных видов мяса. К сытному обеду подадут горячий сбитень — старинный безалкогольный напиток из медового сиропа и травяного отвара. Погулять по-русски можно будет 1 января.

Приверженцев более сдержанных гуляний в Новогоднюю ночь ресторан «Сувенир XL» приглашает в мир чудес. В интерьере сказочного дворца шампанское будет литься рекой, Дед Мороз и Снегурочка вручат каждому подарки, музыка не будет смолкать до утра. Встретить Новый год по-волшебному смогут дети и взрослые.

С другими предложениями новогоднего досуга можно познакомиться ЗДЕСЬ.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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